Война нанесла удар по агросектору: в министерстве озвучили потери потенциала — Finance.ua
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Война нанесла удар по агросектору: в министерстве озвучили потери потенциала

Аграрный рынок
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Война нанесла удар по агросектору: в министерстве озвучили потери потенциала
Война нанесла удар по агросектору: в министерстве озвучили потери потенциала
Вызовы перед аграрным сектором из-за полномасштабного вторжения россии — беспрецедентны. Сельхозпроизводители терпят значительные убытки, и вопрос поддержки аграриев очень актуален.
Об этом заявил Государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Канцурак.
«В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупированы. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей, актуален как никогда. Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы именно с этой целью», — подчеркнул Канцурак.
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По словам члена правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве Инессы Андриетти, опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большая часть аграриев планируют расширить производственные площади и привлечь для этого инвестиции.
«56% агропроизводителей в 2024 году планируют расширить производства, а 53% фермеров намерены получить инвестиционные кредиты на приобретение земли. Эти данные дают понимание, насколько гарантии Фонда востребованы среди аграриев сегодня», — отметила Инесса Андриетти.
По материалам:
Телеканал 24
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