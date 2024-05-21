Нас опасаются европейцы, потому что потенциально можем перевернуть аграрный рынок — эксперт Сегодня 12:30 — Аграрный рынок

Нас опасаются европейцы, потому что потенциально можем перевернуть аграрный рынок — эксперт

Впервые с момента открытия рынка земли (с первого июля 2021 года. — Ред.) объем продаж недвижимости стал меньше объема продаж сельскохозяйственной земли. И, как показывает тенденция, этот актив будет все более популярным.

Так, Александр Черный, соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest, эксперт аграрного бизнеса и адвокат-практик, в ходе выступления на Invest Talk Summit-2024 отметил, что мы действительно имеем чрезвычайный аграрный актив, который обеспечивает нам ведущие места в мире. Он отметил, что наша агросфера играет ведущую роль на рынках, и от нее зависит продовольственная безопасность в разных странах.

«Мы занимаем 6-е место в мире по количеству пахотной земли, идем на 4-е место по количеству чернозема. Нас действительно опасаются европейцы, потому что потенциально мы можем перевернуть аграрный рынок европейских стран. Они с нами по количеству и качеству могут не спорить», — сказал Черный.

Он отметил, что с 2021 года 25 млн гектаров земли частного сектора вышли на открытый рынок. Это то, что мы с вами можем сегодня потенциально покупать, но раньше она была запрещена к продаже.

«Средняя цена тогда составляла 1100−1300 баксов. Емкость рынка всей Украины примерно оценивалась в 37 миллиардов долларов. Следующая цена — 3 тысячи долларов. Это цена сельскохозяйственной земли через 2−4 года после окончания войны. Соответственно, мы видим, что емкость рынка растет практически вдвое (75 млрд). И следующая цена при пессимистическом сценарии стоимости сельскохозяйственной земли средневзвешена до 6 тысяч долларов, емкость рынка потенциально растет до 150 млрд долларов. О чем это нам говорит: что мы открыли в 2021 году один из последних и один из самых ценных активов, который остался в Украине с точки зрения, в которую мы можем с вами инвестировать», — подчеркнул эксперт.

Если учитывать объем продаж сельскохозяйственной земли, а это 185 тысяч сделок по итогам I квартала 2024 года, то это говорит, что рынок набирает обороты и что украинцы начинают верить в инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной земли.

Отдельно Черный сказал, что не соглашается с тем, что отныне разрешен выход на рынок сельскохозяйственной земли юридическим лицам, ведь из-за этого меняется на сегодняшний день потенциальный портрет инвестора, который является конечным собственником, когда покупает землю.

«Отметим, что с 2021 года средняя цена за 1 га земли составляла 1200−1600 долларов. 2024-й — средняя цена выросла до 1600−2300 долларов. То есть на 25−30% эквивалентность выросла, несмотря на происходящие события. Своими показателями рынок доказал, что он — среди основных инвестиционных активов в Украине и является недооцененным и перспективным», — комментирует Черный.

Итак, чем именно привлекает земля в качестве инвестиционного актива? По мнению Черного, на это влияют два базовых показателя: капитализация и пассивный доход.

«На сегодняшний день стоимость земли в Польше в районе 11 тысяч евро. То есть мы видим, что земля в любой стране, которая открывала свой земельный рынок, росла в разы. Нет ни одной страны, земля которой после открытия земельного рынка пошла бы в минус. Это тоже важный показатель. Пассивный доход формируется в результате получения вами арендной платы от фермеров. Хочу заверить, что для фермера очень важно выплатить арендную плату. Вся статистика показывает, что после открытия рынка земли в европейских странах также росла арендная плата. То есть мы можем прогнозировать, как происходило в других странах. Что в течение 10 лет арендная плата вырастет около двух раз», — сказал эксперт.

Напоследок Черный рассказал, как лучше инвестировать в землю — делать это самому или обратиться к профессионалам? Эксперт подчеркнул, что перед тем как принимать такое решение, вы должны уяснить для себя определенные критерии. «Нужно иметь в виду, что часто можно столкнуться с определенными трудностями, которые ты должен уметь решать. Если у тебя есть на это время, если у тебя есть возможность, возможно, это твое», — говорит он. Если нет, специалист вообще не советует этим заниматься. Подытоживая, Черный все же советует довериться компаниям, специализирующимся на этом, ведь приобрести землю — все же риск. Здесь уже нужно действовать весьма осторожно.

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