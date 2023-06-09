Восстановление государства должно происходить за счет 80% частного капитала - Минэкономики — Finance.ua

Восстановление государства должно происходить за счет 80% частного капитала - Минэкономики Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Восстановление государства должно происходить за счет 80% частного капитала - Минэкономики

Восстановление государства в глобальном смысле должно происходить на средства 80% частного капитала, а для этого нужно создать предпосылки, стимулирующие инвесторов вкладывать в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным Всемирного банка, на восстановление Украины необходимо будет более 400 млрд долларов. Я считаю, что восстановление государства в глобальном смысле должно происходить за счет 80% частного капитала. Чтобы это произошло, нужно создать предпосылки, стимулирующие инвесторов вкладывать в Украину. Мы должны дать четкий сигнал миру и себе внутри общества, какую страну мы строим. Чтобы привлечь инвесторов, украинская экономика должна расти быстрее, чем у соседей", — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, сейчас правительство работает над тремя принципиальными направлениями:

обеспечением наших сил обороны;

неотложным восстановлением;

обеспечением послевоенного восстановления.

Все эти направления взаимосвязаны, и поэтому чрезвычайно важно четкое видение того, как нынешние наши шаги по стабилизации экономики обеспечивают ее дальнейшее развитие после победы.

Свириденко считает, что Украина должна развивать в первую очередь те сектора экономики, у которых есть конкурентные преимущества. Речь идет об аграрной промышленности, зеленой металлургии, машиностроении, деревообработке, IT-отрасли, military-tech, здравоохранении и фармацевтике.

Вместе с этим бизнес-среда требует от властей реформы правоохранительной и судебной системы и создания условий для безопасности капитала инвесторов.

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«Большие инвестиции будут тогда, когда у Украины будет гарантия безопасности. Для того чтобы создать бизнесу комфортные условия, правительство работает над тотальной дерегуляцией. Чтобы к нам пришли инвесторы, процесс построения производства в Украине должен происходить быстрее, чем у ближайшего соседа. Также мы должны внедрить более конкурентную налоговую систему», — подчеркнула министр экономики.

По ее словам, параллельно с этим правительство работает над структурированием Фонда развития частных инвестиций. Его планируют презентовать через две недели в Лондоне на Конференции по вопросам восстановления Украины.

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