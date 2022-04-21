Восстанавливать инфраструктуру в Украине нужно уже сейчас, а не после войны — Зеленский

Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру в результате боевых действий необходимо уже сейчас, а не после войны. Восстановление должно проходить совместными усилиями Украины и ЕС.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский отметил во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве.

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«Мы считаем, что должны объединить усилия ради восстановления нашей критической инфраструктуры, инфраструктуры наших городов, нашего государства, наших сел, местности. В частности, учитывая большое количество перемещенных лиц в Украине из-за войны, есть насущная необходимость начать соответствующие работы по восстановлению городов уже сейчас, даже не ждать нам с нашими коллегами из Европейского Союза, когда закончится война, потому что люди живут сейчас, люди пользуются сейчас всем этим, всей этой инфраструктурой, которой не хватает», — сказал глава Украинского государства.

В то же время, Зеленский выразил благодарность за создание трастового фонда солидарности с Украиной, идея которого была поддержана государствами — членами Европейского Союза.

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По его словам, этот фонд должен стать одной из основных составляющих обеспечения неотложной поддержки с точки зрения экономики и послевоенного восстановления Украинского государства.

Президент проинформировал, что в ходе беседы с главой Евросовета обсудил перспективы донорской конференции для запуска этого фонда.

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