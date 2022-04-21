«Мы считаем, что должны объединить усилия ради восстановления нашей критической инфраструктуры, инфраструктуры наших городов, нашего государства, наших сел, местности. В частности, учитывая большое количество перемещенных лиц в Украине из-за войны, есть насущная необходимость начать соответствующие работы по восстановлению городов уже сейчас, даже не ждать нам с нашими коллегами из Европейского Союза, когда закончится война, потому что люди живут сейчас, люди пользуются сейчас всем этим, всей этой инфраструктурой, которой не хватает», — сказал глава Украинского государства.
В то же время, Зеленский выразил благодарность за создание трастового фонда солидарности с Украиной, идея которого была поддержана государствами — членами Европейского Союза.