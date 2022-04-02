Волонтерам удешевили ввоз в Украину автомобилей и беспилотников для военных — Finance.ua

Как отмечается, принятые изменения в Налоговый кодекс Украины (законопроект № 7234) направлены на удешевление стоимости продукции, необходимой для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии рф.
Как рассказала первый заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Руслана Величко-Трифонюк, принятые изменения облегчат жизнь волонтерам и всем благотворителям.
Теперь в перечень таких товаров и продукции внесены, в частности:
нитки и ткани (материалы) для изготовления бронежилетов и шлемов;
прокат плоский из других легированных сталей шириной 600 мм или более для изготовления бронежилетов;
стекло безопасное, включая стекло укрепленное (закаленное) или многослойное;
оптические приборы для наблюдения;
аппаратура для передачи и приема голоса, изображений и другой информации, включая аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспроводной связи, аппаратура прослушивания направленного действия, радиостанции ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона военного назначения, разведывательно-сигнальная аппаратура, их части и классификаторы в товарной подкатегории;
беспилотные летательные аппараты без вооружения;
метеостанции;
бронированные автомобили и легковые автомобили, другие моторные транспортные средства, предназначенные преимущественно для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции), включая грузопассажирские.
«Сейчас данные товары уже поставляются за счет пожертвований граждан Украины и других стран в силовые структуры вне оборонного заказа, что существенно уменьшает время получения соответствующих товаров боевыми подразделениями», — подчеркнула Величко-Трифонюк.