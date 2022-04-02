США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи — Finance.ua

США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи

Вчера 10:44 — Казна и Политика

США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи

Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте Минобороны США.

«Это решение подчеркивает непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению россии», — говорится в тексте релиза.

Возможность этого пакета включает:

ракетные системы с лазерной наводкой;

тактические БПЛА Switchblade;

БПЛА Puma;

бронированные высокомобильные многоцелевые машины;

боеприпасы малого и крупного калибров;

приборы ночного видения, тепловизоры;

тактические защитные системы связи;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

медикаменты, полевое оборудование.

«Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ», — отметили в МО США.

Отмечается, что на сегодняшний день США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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