США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи — Finance.ua
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США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи

Вчера 10:44Казна и Политика
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США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощиСША предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи
Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.
Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте Минобороны США.
«Это решение подчеркивает непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению россии», — говорится в тексте релиза.
Возможность этого пакета включает:
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • тактические БПЛА Switchblade;
  • БПЛА Puma;
  • бронированные высокомобильные многоцелевые машины;
  • боеприпасы малого и крупного калибров;
  • приборы ночного видения, тепловизоры;
  • тактические защитные системы связи;
  • коммерческие услуги спутниковой съемки;
  • медикаменты, полевое оборудование.
«Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ», — отметили в МО США.
Отмечается, что на сегодняшний день США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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