США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи — Finance.ua

США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи США предоставит Украине еще $300 миллионов военной помощи Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.
Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте Минобороны США.
«Это решение подчеркивает непреклонную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению россии», — говорится в тексте релиза.
Возможность этого пакета включает:
ракетные системы с лазерной наводкой;
тактические БПЛА Switchblade;
БПЛА Puma;
бронированные высокомобильные многоцелевые машины;
боеприпасы малого и крупного калибров;
приборы ночного видения, тепловизоры;
тактические защитные системы связи;
коммерческие услуги спутниковой съемки;
медикаменты, полевое оборудование.
«Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ», — отметили в МО США.
Отмечается, что на сегодняшний день США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения рф.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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