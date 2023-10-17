Водительское удостоверение теперь можно заказать с доставкой за границу — Finance.ua

Водительское удостоверение теперь можно заказать с доставкой за границу Сегодня 17:02 — Личные финансы

Водительское удостоверение теперь можно заказать с доставкой за границу

Украинские водители теперь могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне водители могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Этот удобный сервис станет доступным для лиц, проживающих в Польше», — сказано в сообщении.

Как заказать документ

Заказать документ с доставкой «Укрпочтой» за границу можно в электронном кабинете водителя. Этот сервис станет полезен тем лицам, которые хотят обменять свое удостоверение, которое получили впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

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«Для этого нужно авторизироваться в Электронном кабинете водителя, указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки готовый документ отправится на выбранное отделение», — прокомментировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Срок международной доставки — около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

Если вы планируете ехать за границу на собственном автомобиле, то стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты. Полис работает как автогражданка, только за границей. На Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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