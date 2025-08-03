Водительское удостоверение не отображается в Кабинете водителя и в Дії: что делать — Finance.ua

Водительское удостоверение не отображается в Кабинете водителя и в Дії: что делать Сегодня 12:12 — Личные финансы

Водительское удостоверение не отображается в Кабинете водителя и в Дії: что делать

Водительское удостоверение может не отображаться в приложении Дія или Кабинете водителя из-за того, что документ был выдан до 2013 года. Такие удостоверения не внесены в современные электронные реестры, однако информацию можно обновить дистанционно.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как обновить данные об водительском удостоверении

Чтобы удостоверение появилось онлайн, необходимо обратиться в Региональный сервисный центр МВД в том регионе, где документ был выдан. Образец обращения и адреса центров доступны на сайте МВД.

К обращению необходимо приложить:

копию водительского удостоверения (обе стороны);

копию паспорта (ID-карта: обе стороны или первая страница бумажного паспорта и страница с регистрацией места жительства);

копию идентификационного кода.

Как подать обращение

Есть два способа:

Бумажное обращение по почте должно быть подписано лично, а копии документов заверены надписью «Согласно оригиналу», подписью, инициалами, фамилией и датой. Электронное обращение с ЭЦП — следует отправить заявление в формате PDF, подписанное электронной цифровой подписью. Фотокопии документов должны быть не менее 200 dpi.

Электронные базы МВД не хранят фото водителей, получивших удостоверение до 2013 года. Поэтому даже после обновления данных в Кабинете водителя удостоверение может отображаться без фотографии.

В приложении Дія фото может подтянуться из Единого государственного демографического реестра. Отправлять фото самостоятельно не нужно.

Для того, чтобы водительское удостоверение отображалось вместе с фото онлайн, необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения. Администратор самостоятельно сделает фотоснимок, поэтому распечатывать его заранее не нужно.

Почему могут отказать в обновлении

Причины отказа могут быть разные:

плохо заполненное обращение или неправильные сканкопии;

поддельный документ;

несоответствие данных в документах и государственных реестрах (например, измененная фамилия без обновления удостоверения);

документ не найден в государственном реестре.

Сколько длится рассмотрение и сколько это стоит

Региональные сервисные центры МВД рассматривают обращение в 30 календарных дней. Услуга бесплатная.

Если по каким-либо причинам обновить данные не удалось, придется лично обратиться в любой сервисный центр МВД.

Напомним, недавно в Украине установили новые нормы сдачи экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.

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