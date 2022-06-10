Vodafone запустил сервис поиска горючего поблизости — Finance.ua

Vodafone запустил сервис поиска горючего поблизости

Сегодня 08:36 — Личные финансы

Мобильный оператор «Vodafone Украина» запустил бесплатный сервис поиска горючего рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как это работает?

Чтобы узнать, где неподалеку можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225. В зависимости от вида топлива, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру:

1 — газ;

2 — бензин;

3 — дизельное топливо.

Vodafone найдет ближайшую к клиенту заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии. Пользователю сервиса поступит SMS «Выбранный Вами вид горючего найден» и адрес АЗС.

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Если бак уже полон, информирование можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на номер 225. Пока СТОП не будет направлено, сервис будет информировать о наличии топлива, но не более трех раз в сутки.

За один раз можно заказать только один вид топлива, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос.

Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот PetrolAlertUA — сервис о наличии топлива на АЗС.

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