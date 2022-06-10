Vodafone запустил сервис поиска горючего поблизости — Finance.ua

Если бак уже полон, информирование можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на номер 225. Пока СТОП не будет направлено, сервис будет информировать о наличии топлива, но не более трех раз в сутки.
За один раз можно заказать только один вид топлива, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос.
Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот PetrolAlertUA — сервис о наличии топлива на АЗС.
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