Vodafone запустил сервис поиска горючего поблизости — Finance.ua
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Vodafone запустил сервис поиска горючего поблизости

Сегодня 08:36Личные финансы
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Мобильный оператор «Vodafone Украина» запустил бесплатный сервис поиска горючего рядом с домом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как это работает?

Чтобы узнать, где неподалеку можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225. В зависимости от вида топлива, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру:
  • 1 — газ;
  • 2 — бензин;
  • 3 — дизельное топливо.
Vodafone найдет ближайшую к клиенту заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии. Пользователю сервиса поступит SMS «Выбранный Вами вид горючего найден» и адрес АЗС.
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Если бак уже полон, информирование можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на номер 225. Пока СТОП не будет направлено, сервис будет информировать о наличии топлива, но не более трех раз в сутки.
За один раз можно заказать только один вид топлива, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос.
Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот PetrolAlertUA — сервис о наличии топлива на АЗС.
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По материалам: Ain.Ua
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