Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев — Finance.ua

Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев

Во время действия военного положения в рамках налоговой амнистии украинцы вывели из «тени» и задекларировали активов на 1,45 млрд грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии украинцами были задекларированы активы на сумму более 1,45 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 103,3 млн грн», — написал он.

Читайте также Как теневая экономика влияет на курс доллара в условиях войны: ответ экономиста

По данным нардепа, за период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов составила более 3,6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет — 225,1 млн грн.

Он напомнил, что все, кто еще не задекларировал свои активы, еще могут это сделать.

«До конца налоговой амнистии остается менее двух месяцев», — подчеркнул Гетманцев.

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.