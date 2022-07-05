Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев

Казна и Политика
0
Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев
Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев
Во время действия военного положения в рамках налоговой амнистии украинцы вывели из «тени» и задекларировали активов на 1,45 млрд грн.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии украинцами были задекларированы активы на сумму более 1,45 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 103,3 млн грн», — написал он.
Читайте также
По данным нардепа, за период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов составила более 3,6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет — 225,1 млн грн.
Он напомнил, что все, кто еще не задекларировал свои активы, еще могут это сделать.
«До конца налоговой амнистии остается менее двух месяцев», — подчеркнул Гетманцев.

Что надо знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка

По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.