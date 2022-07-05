Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев — Finance.ua

Во время военного положения украинцы задекларировали почти 1,5 млрд грн, – Гетманцев
Во время действия военного положения в рамках налоговой амнистии украинцы вывели из «тени» и задекларировали активов на 1,45 млрд грн.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии украинцами были задекларированы активы на сумму более 1,45 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 103,3 млн грн», — написал он.
По данным нардепа, за период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов составила более 3,6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет — 225,1 млн грн.
Он напомнил, что все, кто еще не задекларировал свои активы, еще могут это сделать.
«До конца налоговой амнистии остается менее двух месяцев», — подчеркнул Гетманцев.
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