Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц — принят законопроект — Finance.ua
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Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц — принят законопроект

Вчера 19:00Кредит&Депозит
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Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц — принят законопроект
Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц.
Такой законопроект № 5542-1 Верховная Рада приняла во втором чтении.
Этот законопроект также предусматривает ряд изменений, которые обеспечат стабильность системы гарантирования в послевоенные времена, а именно:
  • повышение гарантированной суммы: через 3 месяца после прекращения или отмены действия военного положения до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года — до 600 тыс. грн;
  • реструктуризацию долговых обязательств Фонда перед государством, образовавшихся в результате банковского кризиса 2014-2016 гг.;
  • присоединение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов.
Напомним, в феврале население забирало депозиты.
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, сократился на 2,7% до 687,144 млрд гривен по состоянию на 1 марта по сравнению с данными на 1 февраля.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка. При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 2,8% до 259,710 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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