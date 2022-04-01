Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц — принят законопроект

Во время военного положения будет действовать 100% гарантия вкладов физических лиц.

Такой законопроект № 5542-1 Верховная Рада приняла во втором чтении.

Этот законопроект также предусматривает ряд изменений, которые обеспечат стабильность системы гарантирования в послевоенные времена, а именно:

повышение гарантированной суммы: через 3 месяца после прекращения или отмены действия военного положения до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 года — до 600 тыс. грн;

реструктуризацию долговых обязательств Фонда перед государством, образовавшихся в результате банковского кризиса 2014-2016 гг.;

присоединение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов.

Напомним, в феврале население забирало депозиты.

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, сократился на 2,7% до 687,144 млрд гривен по состоянию на 1 марта по сравнению с данными на 1 февраля.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка. При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 2,8% до 259,710 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.