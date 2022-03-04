Visa приостанавливает межбанковскую комиссию для внутренних транзакций в магазинах Украины — Finance.ua
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Visa приостанавливает межбанковскую комиссию для внутренних транзакций в магазинах Украины

Сегодня 16:13Финтех и Карты
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Платежная система Visa приостанавливает межбанковскую комиссию по внутренним транзакциям в торговых точках в Украине.
Об этом сообщила старший вице-президент и региональный менеджер Visa в Украине Вера Платонова в Facebook.
«Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года», — написала Платонова.
Visa также временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.
«Данные меры направлены на поддержку наших клиентов и торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время», — подчеркнула Платонова.
Как сообщалось, банковская система Украины остается устойчивой и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины в условиях военной агрессии отложил принятие решения о размере учетной ставки и оставил ее неизменной — на уровне 10%.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, Национальный банк в условиях военного положения будет применять ключевую ставку и другие монетарные инструменты для контроля за инфляционными ожиданиями.
По материалам: Українські Новини
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