Виннитчина готова приютить предприятия из зоны боевых действий — Соколовый — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Виннитчина готова приютить предприятия из зоны боевых действий — Соколовый

Сегодня 10:03Казна и Политика
21
Винницкая область приглашает предприятия с территорий, которые находятся под обстрелами оккупантов, временно развернуть свои мощности на базе местных предприятий.
Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый.
«На территории Винницкой области есть ряд предприятий, которые фактически не работают или работают не на полную мощность. Все они располагают офисными и производственными помещениями, складами, ангарами и т.д. Именно такие предприятия могут стать площадками для запуска бизнес-переселенцев. Переезд предприятий будет проводиться в рамках Правительственной программы эвакуации из зоны боевых действий», — написал Соколовый.
По его словам, сейчас такая площадка в Винницкой области нужна для завода «Грин Кул», входящего в холдинг UBC Group. Их центральный офис в Харькове не может работать, поэтому в планах холдинга перенос производств на территорию Винницкой области.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.