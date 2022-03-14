Виннитчина готова приютить предприятия из зоны боевых действий — Соколовый

Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Винницкая область приглашает предприятия с территорий, которые находятся под обстрелами оккупантов, временно развернуть свои мощности на базе местных предприятий.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый.

«На территории Винницкой области есть ряд предприятий, которые фактически не работают или работают не на полную мощность. Все они располагают офисными и производственными помещениями, складами, ангарами и т.д. Именно такие предприятия могут стать площадками для запуска бизнес-переселенцев. Переезд предприятий будет проводиться в рамках Правительственной программы эвакуации из зоны боевых действий», — написал Соколовый.

По его словам, сейчас такая площадка в Винницкой области нужна для завода «Грин Кул», входящего в холдинг UBC Group. Их центральный офис в Харькове не может работать, поэтому в планах холдинга перенос производств на территорию Винницкой области.

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