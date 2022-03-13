Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны — Finance.ua

Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны
Кабинет Министров Украины постановлением № 252 от 11 марта утвердил порядок формирования и выполнения местных бюджетов на период действия военного положения.
«Данное постановление упрощает бюджетные процедуры на местном уровне с целью обеспечения функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей территориальных общин в период действия военного положения», — говорится в сообщении Минфина.
Ведомство разъяснило, что, в частности, документ позволяет своевременно и оперативно реагировать на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий в период военного положения.
«Временно, на период до прекращения или отмены военного положения, проверки Государственной аудиторской службой выполнения местных бюджетов не проводятся, а начатые проверки останавливаются», — отмечается также в постановлении.