Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны — Finance.ua

Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны

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Кабмин упростил порядок исполнения местных бюджетов на период войны

Кабинет Министров Украины постановлением № 252 от 11 марта утвердил порядок формирования и выполнения местных бюджетов на период действия военного положения.

«Данное постановление упрощает бюджетные процедуры на местном уровне с целью обеспечения функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей территориальных общин в период действия военного положения», — говорится в сообщении Минфина.

Ведомство разъяснило, что, в частности, документ позволяет своевременно и оперативно реагировать на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий в период военного положения.

«Временно, на период до прекращения или отмены военного положения, проверки Государственной аудиторской службой выполнения местных бюджетов не проводятся, а начатые проверки останавливаются», — отмечается также в постановлении.

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