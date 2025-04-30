Верховная Рада снова продлила возможность добровольно вернуться из СОЧ — Finance.ua

Верховная Рада снова продлила возможность добровольно вернуться из СОЧ
Сегодня, 30 апреля, Верховная Рада поддержала за основу и в целом продление срока добровольного возвращения после самовольного оставления части (СОЧ) до 30 августа этого года.
Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, законопроект поддержали 282 голосами.
Основные положения:
- во время действия военного положения военная служба таких лиц не приостанавливается, а для тех, кто покинул и не вернулся к моменту прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения;
- срок их отсутствия не засчитывается в выслугу, в течение этого периода выплаты, довольствие и льготы не предоставляются (это положение добавлено Комитетом в решении к законопроекту);
- продлевается действие механизма добровольного возвращения в службу до 30 августа 2025 года. С момента продолжения военной службы таким военнослужащим возобновляются льготы и гарантии, установленные законодательством Украины;
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- вернувшиеся военнослужащие могут продолжить службу по решению командира, даже при наличии возбужденного уголовного производства;
- военнослужащий которому приостановлена военная служба или который во время действия военного положения самовольно покинул службу или дезертировал, не пользуется правом на льготы, гарантии и компенсации, установленные законом. В настоящее время члены его семьи также не пользуются правом на льготы, гарантии и компенсации, которыми они пользовались как члены семьи такого лица.
Напомним, в январе этого года Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения из СОЧ до 1 марта. Предыдущий срок истек 1 января.
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