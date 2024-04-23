Верховная Рада приняла закон о реформе высшего образования: что изменится для студентов — Finance.ua

Верховная Рада приняла закон о реформе высшего образования: что изменится для студентов Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Верховная Рада приняла закон о реформе высшего образования: что изменится для студентов, freepik.com

Верховная Рада 23 апреля приняла законопроект № 10 177 . Согласно документу студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

«Индивидуальные образовательные траектории — Рада приняла законопроект № 10 177. Во втором чтении за законопроект проголосовали 306 депутатов», — написал Федоров.

Что изменится для студентов

Студенты сами будут формировать образовательную траекторию, будут регулировать темп и продолжительность обучения, а также при необходимости сменят специальность после года или полутора учебы.

Инфографика: Михаил Федоров

«Например, студент еще не определился с конкретной специальностью, поэтому поступает на междисциплинарную программу „Социальные науки“. В ее пределах есть несколько специальностей: социология, социальная работа и политология. После года-полтора студент решает, что ему более близка политология, выбирает эту специальность и продолжает целенаправленно ее изучать. Те, кто изначально определились со специальностью, смогут и дальше поступать сразу на нее», — пояснил министр.

Инфографика: Михаил Федоров

Также студенты-контрактники будут самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Студент сможет пройти 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот — объединить обучение с работой и завершить за 6−8 лет.

Инфографика: Михаил Федоров

В то же время министр образования и науки Оксен Лесовой отметил , что закон усиливает автономию университетов. Так, заведения смогут самостоятельно определять инструменты для достижения компетентностей, установленных стандартом по нерегулируемым специальностям.

Инфографика: Михаил Федоров

«Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев, что уже давно актуально. А в этих стандартах появится больше избирательности, что в конечном счете увеличит конкуренцию в университетах — лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты — более высокое качество», — отметил глава МОН.

Тем временем для регулируемых, таких как право, медицина или правоохранительная деятельность, подробно определят требования к компетентностям и результатам обучения. Для этих сфер предусмотрены государственные квалификационные экзамены.

деталях законопроекта: В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко в Telegram рассказала

вузы самостоятельно разрабатывают образовательные программы, учитывая требования законодательства;

вводится возможность присвоения дополнительных профессиональных квалификаций;

признание результатов неформального и информационного образования;

вводится минимальное количество часов учебных занятий в одном кредите ЕКТС (на бакалавриате минимум 10 часов (с 30 часов на один кредит ЕКТС), на магистратуре — минимум 8 часов;

индивидуальный учебный план может предусматривать годовую учебную нагрузку в объеме не менее 30 и не более 80 кредитов ЕКТС;

срок обучения может быть сокращен не более чем на 25 процентов путем увеличения количества кредитов за год обучения. То есть закончить бакалавриат можно будет через 3 года.

«При доработке законопроекта ко ІІ чтению были изъяты контраверсионные нормы по отмене заочной и вечерней форм получения образования», — добавила она.

Напомним, 20 марта народные депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект № 10 399. Он предусматривает изменения в финансировании получения высшего образования: документ используется принципом «деньги следуют за студентом» и устраняет жесткое разделение на «бюджетников» и «контрактников».

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