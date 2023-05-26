Верещук считает, что лучше вкладывать средства в социальные общежития для переселенцев, чем в строительство модульных городков — Finance.ua

Верещук считает, что лучше вкладывать средства в социальные общежития для переселенцев, чем в строительство модульных городков Сегодня 19:17 — Казна и Политика

Верещук считает, что лучше вкладывать средства в социальные общежития для переселенцев, чем в строительство модульных городков

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что лучше вкладывать средства в социальные общежития для переселенцев, чем в строительство модульных городков.

Об этом она сказала Верещук в эфире национального телемарафона в пятницу.

«У нас на сегодня в Украине 25 модульных городков. В них проживает от силы 5 тыс. внутренне перемещенных лиц. У нас 4,8 млн внутренне перемещенных лиц. Является ли это эффективным? По-моему, лучше вкладывать средства в социальные общежития», — заявила Верещук.

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По ее словам, в Украине много жилья, которое после ремонта может быть пригодным для проживания там людей.

Также Верещук обратила внимание на то, что модульные городки необходимо содержать, на что нужны средства.

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