Модульные городки для переселенцев неэффективны — Finance.ua

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Модульные городки для переселенцев неэффективны

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Модульные городки для переселенцев неэффективны
Модульные городки для переселенцев неэффективны
Возведение модульных городков для внутренне перемещенных лиц неэффективно.
Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук на конференции «Право на достоинство в местах компактного поселения».
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По ее словам, несмотря на наличие 25 модульных городков, в которых проживает около 5000 ВПЛ, и обустройство новых, они «не сработали».
«Я не считаю, что это эффективная форма и что она может в будущем быть», — подчеркнула Верещук.
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Как отметила министр, даже через семь лет после возведения модульного городка на окраине Харькова люди там живут в ужасных условиях.
По ее словам, более эффективно размещение переселенцев в местах компактного поселения, на которое следует ориентироваться в будущем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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