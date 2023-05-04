Модульные городки для переселенцев неэффективны — Finance.ua

Модульные городки для переселенцев неэффективны Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Модульные городки для переселенцев неэффективны

Возведение модульных городков для внутренне перемещенных лиц неэффективно.

Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук на конференции «Право на достоинство в местах компактного поселения».

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По ее словам, несмотря на наличие 25 модульных городков, в которых проживает около 5000 ВПЛ, и обустройство новых, они «не сработали».

«Я не считаю, что это эффективная форма и что она может в будущем быть», — подчеркнула Верещук.

Как отметила министр, даже через семь лет после возведения модульного городка на окраине Харькова люди там живут в ужасных условиях.

По ее словам, более эффективно размещение переселенцев в местах компактного поселения, на которое следует ориентироваться в будущем.

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