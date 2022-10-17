В Минреинтеграции рассказали, сколько ВПЛ могут разместить в построенных модульных городках — Finance.ua
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В Минреинтеграции рассказали, сколько ВПЛ могут разместить в построенных модульных городках

Недвижимость
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В Украине обустроили 6570 мест компактного проживания для переселенцев, и власти продолжают увеличивать их количество.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинеграции.
«В Украине обустроено 6 570 мест компактного проживания ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), и государство продолжает увеличивать их количество. Для проживающих в них легче обеспечить предоставление образовательных, медицинских и других услуг», — сообщили в ведомстве.
В Минреинтаграции объяснили, что организация работы с переселенцами возложена на местные и региональные власти, однако в тесном взаимодействии с центральными.
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Для людей, вынужденных переехать, развернули модульные города в пяти областях, 25 из таких городов построило правительство Польши.
Кроме этого, продолжаются переговоры с международными донорами и правительствами других стран по возможному привлечению инвестиций.
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«По поручению президента Украины разрабатывается проект строительства такого жилья в регионах. Каждая ОВА должна определить земельные участки, определить приоритеты, утвердить программы, которые можно предложить инвесторам, и это должно быть сделано до весны», — говорится в сообщении.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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