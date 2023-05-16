Венгрия заблокировала выделение средств ЕС на оружие для Украины — Finance.ua

Венгрия заблокировала выделение средств ЕС на оружие для Украины Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Венгрия заблокировала выделение средств ЕС на оружие для Украины

Власти Венгрии заблокировали выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения для Украины. Транш на сумму 500 миллионов долларов должен поступить в следующий понедельник, 22 мая.

Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA

Будапешт требует «гарантий» того, что Европейский фонд мира сохранит свое «глобальное» направление в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

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Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, а также с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в Европейский союз.

Фонд компенсирует расходы государствам-членам, предоставляющим вооружение Украине. Обычно это 50% от стоимости вооружения, но фиксированного стандарта не существует.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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