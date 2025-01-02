Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза — Finance.ua

Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза Сегодня 12:17

Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза

Венгрии официально отказали в финансировании Европейского Союза на сумму 1,04 млрд евро, которое блок заморозил из-за обвинений в коррупции. Это первый случай подобных санкций против члена блока.

Условием было проведение Венгрией до конца 2024 года реформ в правовой сфере.

Деньги ЕС были предоставлены Будапешту в рамках программ поддержки структурно слабых регионов, но в конце 2022 года, после того как Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза, их заморозили. Речь шла о мерах по борьбе с коррупцией, взяточничеством и конфликтами интересов, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ.

В общей сложности Европейская комиссия заблокировала около 19 млрд евро, которые предназначались Венгрии уже, включая дополнительные субсидии и помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил ветировать следующий семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разблокирует замороженные средства.

Разногласия между Венгрией и ЕС

Издание Financial Times писало, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии в момент, когда у правительства мало возможностей для маневра. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усугубляет политическую напряженность.

В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, вбросив экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, доминирующих в стране.

УНІАН По материалам:

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