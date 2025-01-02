Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза

79
Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза
Венгрия потеряла миллиард евро финансирования от Евросоюза
Венгрии официально отказали в финансировании Европейского Союза на сумму 1,04 млрд евро, которое блок заморозил из-за обвинений в коррупции. Это первый случай подобных санкций против члена блока.
Условием было проведение Венгрией до конца 2024 года реформ в правовой сфере.
Деньги ЕС были предоставлены Будапешту в рамках программ поддержки структурно слабых регионов, но в конце 2022 года, после того как Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия пренебрегает демократическими стандартами и основными ценностями Евросоюза, их заморозили. Речь шла о мерах по борьбе с коррупцией, взяточничеством и конфликтами интересов, а также о вопросах финансирования политических партий и независимости СМИ.
В общей сложности Европейская комиссия заблокировала около 19 млрд евро, которые предназначались Венгрии уже, включая дополнительные субсидии и помощь в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В начале декабря венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригрозил ветировать следующий семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не разблокирует замороженные средства.

Разногласия между Венгрией и ЕС

Издание Financial Times писало, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии в момент, когда у правительства мало возможностей для маневра. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усугубляет политическую напряженность.
В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, вбросив экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, доминирующих в стране.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.