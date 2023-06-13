Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины — Finance.ua
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Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины

Личные финансы
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Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины
Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины
Великобритания выделит 150 миллионов фунтов стерлингов на помощь украинским беженцам, чтобы решить проблему с проживанием.
Об этом сообщает Euractiv.
Украинцам, которые сейчас вынужденно проживают в Великобритании, будут помогать с жильем по новой схеме финансирования, а деньги будут поступать в местные советы по всей стране. Денежные средства будут направлены на то, чтобы помочь украинцам арендовать жилье и найти работу.
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Сообщается, что финансирование будет распределено по стране в соответствии с количеством проживающих там украинцев:
  • 109 миллионов фунтов стерлингов для Англии;
  • 30 миллионов фунтов стерлингов для Шотландии;
  • 8 миллионов фунтов стерлингов для Уэльса;
  • около 2 миллионов фунтов стерлингов для Северной Ирландии.
«К сожалению, боевые действия в Украине не имеют признаков скорого прекращения, поэтому мы призываем больше людей предоставить убежище украинцам, одновременно предоставляя дополнительное финансирование советам, чтобы поддержать их в вопросах долгосрочного жилья», — отметила ответственная за эти вопросы Фелисити Бьюкан.
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С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 124 000 украинцев переехали в Соединенное Королевство по схеме Homes for Ukraine. Около половины граждан трудоспособного возраста уже нашли работу в стране.
«Мы приветствуем такое заявление, которое признает приверженность спонсоров и местных властей в трудные экономические времена и предоставит дополнительную поддержку и успокоение украинским семьям в период, когда они восстанавливают свою жизнь и стремятся преодолеть травму войны», — говорит Петр Ревко, член Ассоциации украинцев в Великобритании.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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