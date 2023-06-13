Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины — Finance.ua

Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины Сегодня 09:13 — Личные финансы

Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов беженцам из Украины

Великобритания выделит 150 миллионов фунтов стерлингов на помощь украинским беженцам, чтобы решить проблему с проживанием.

Об этом сообщает Euractiv.

Украинцам, которые сейчас вынужденно проживают в Великобритании, будут помогать с жильем по новой схеме финансирования, а деньги будут поступать в местные советы по всей стране. Денежные средства будут направлены на то, чтобы помочь украинцам арендовать жилье и найти работу.

Сообщается, что финансирование будет распределено по стране в соответствии с количеством проживающих там украинцев:

109 миллионов фунтов стерлингов для Англии;

30 миллионов фунтов стерлингов для Шотландии;

8 миллионов фунтов стерлингов для Уэльса;

около 2 миллионов фунтов стерлингов для Северной Ирландии.

«К сожалению, боевые действия в Украине не имеют признаков скорого прекращения, поэтому мы призываем больше людей предоставить убежище украинцам, одновременно предоставляя дополнительное финансирование советам, чтобы поддержать их в вопросах долгосрочного жилья», — отметила ответственная за эти вопросы Фелисити Бьюкан.

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С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 124 000 украинцев переехали в Соединенное Королевство по схеме Homes for Ukraine. Около половины граждан трудоспособного возраста уже нашли работу в стране.

«Мы приветствуем такое заявление, которое признает приверженность спонсоров и местных властей в трудные экономические времена и предоставит дополнительную поддержку и успокоение украинским семьям в период, когда они восстанавливают свою жизнь и стремятся преодолеть травму войны», — говорит Петр Ревко, член Ассоциации украинцев в Великобритании.

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