Великобритания вводит санкции против "Газпрома" — Finance.ua

Великобритания вводит санкции против "Газпрома"

Сегодня 19:12 — Мир

Газпром, ria.ru

Великобритания ввела санкции против российской компании, теперь «Газпром» не может выпускать акции на территории страны. Также все связи с «Газпромом» разорвала компания Shell.

Правительство Великобритании ввело санкции против крупнейшей российской газовой компании «Газпром».

«Российский газовый гигант „Газпром“ попал под санкции правительства Великобритании и больше не сможет выпускать долговые обязательства или акции в Великобритании.», — заявил представитель министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Ранее с «Газпромом» разорвала все связи компания Shell.

«Великобритания никоим образом не зависит от поставок российского газа. Наши разнообразные источники поставок газа и разнообразная структура производства электроэнергии гарантируют, что домохозяйства, предприятия и тяжелая промышленность получают необходимую им энергию». — отметил представитель министерства.

Справка Finance.ua:

ранее против «Газпрома» санкции ввела Канада: она включила в свои санкционные списки 27 российских финучреждений и пять компаний. В том числе Сбербанк, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть»;

власти Канады также включили в санкционные списки 382 гражданина России, в том числе чиновников и олигархов — Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов;.

напомним, Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT, у них будет 10 переходных дней для отключения.

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