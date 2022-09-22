Великобритания снизит цену на э/э и газ для предприятий более чем в два раза за счет субсидий — Finance.ua

Великобритания снизит цену на э/э и газ для предприятий более чем в два раза за счет субсидий Сегодня 07:15 — Мир

Великобритания снизит цену на э/э и газ для предприятий более чем в два раза за счет субсидий

Великобритания сократит расходы на электроэнергию и газ для предприятий на уровне менее половины рыночной стоимости со следующего месяца. Это поможет ослабить давление резкого роста цен на энергию, но увеличит быстрорастущие расходы правительства.

Об этом сообщает Reuters

Оптовые цены на электроэнергию будут ограничены примерно 211 фунтами стерлингов (239 долларов) за МВтч, а на газ — 75 фунтами стерлингов по МВтч по сравнению с прогнозируемыми рыночными ставками 600 фунтов и 180 фунтов соответственно.

«Мы вмешались, чтобы остановить крах предприятий, защитить рабочие места и ограничить инфляцию», — заявил министр финансов Кваси Квартенг.

Оптовые цены на газ и электроэнергию в Европе выросли после вторжения россии в Украину и остаются нестабильными.

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Правительство не публиковало никаких оценок стоимости, но в отчетах отмечается, что стоимость шестимесячной поддержки составляет до 42 млрд фунтов стерлингов в дополнение к более чем 100 млрд фунтов стерлингов для ранее объявленной схемы помощи домохозяйствам.

Окончательные цены за единицу будут подтверждены 30 сентября.

Правительство Великобритании заявило, что поставщики получат компенсацию за снижение оптовых цен на газ и электроэнергию, которые они переводят на небытовых потребителей.

Схема коммерческого энергоснабжения будет первоначально применяться с 1 октября по 31 марта 2023 года для всех небытовых потребителей энергии, включая благотворительные организации и государственный сектор, включая школы и больницы, а также предприятия.

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