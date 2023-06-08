Великобритания планирует создать схему страхования от военных рисков для восстановления Украины – Bloomberg — Finance.ua

Великобритания планирует создать схему страхования от военных рисков для восстановления Украины – Bloomberg Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Великобритания планирует создать схему страхования от военных рисков для восстановления Украины – Bloomberg

Великобритания планирует провести в Лондоне 21−22 июня Конференцию по вопросам восстановления Украины, цель которой — заручиться поддержкой мировых лидеров и руководителей относительно предложений финансирования восстановления страны после войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дискуссии между Великобританией и союзниками Украины накануне встречи были сосредоточены на том, как поощрить инвестиции, заставив правительства взять на себя расходы по страхованию военных рисков.

Отмечается, что опасность ущерба от войны, а также долгосрочная политическая и экономическая нестабильность привели к тому, что расходы на страхование инвестиций в Украине стремительно возросли, это часто выбивает с рынка как инвесторов, так и частных страховщиков.

По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины составляет около $411 млрд, из которых $14 млрд необходимы для критически важных расходов в 2023 году. Эта цифра может возрасти после активизации боевых действий и подрыва Каховской ГЭС на этой неделе.

Читайте также В Британии удвоилось число украинцев, потерявших жилье у спонсоров

По данным издания, Великобритания хочет продемонстрировать прогресс в создании страховой схемы уже в этом месяце. Хотя правительства, по всей вероятности, пообещают предоставить Украине новое прямое финансирование, частные инвестиции под гарантии правительств были бы более дешевым способом привлечения дополнительных средств.

Также прилагаются усилия по лоббированию стран, не имеющих прямых связей с Украиной, с целью оказания помощи в восстановлении. Великобритания пытается убедить Саудовскую Аравию и Турцию принять участие в конференции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.