Великобритания арестовала частные самолеты друга Абрамовича Швидлера за $58 млн — Finance.ua

Великобритания арестовала частные самолеты друга Абрамовича Швидлера за $58 млн

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Самолеты бизнес-партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера арестовали в Великобритании. До введения санкций два самолета находились в аэропортах Фарнборо и Биггин-Хилл в течение трех недель. Их стоимость — около $58 млн.

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс заявил 26 марта, что «друзья путина, заработавшие миллионы на его режиме, не будут наслаждаться роскошью, пока умирают невинные люди». Об этом сообщает The Guardian

Шеппс сообщил в субботу, что подписал новые законы по конфискации самолетов. «С тех пор, как путин начал свое незаконное нападение, я три недели держал под следствием принадлежавшие Евгению Швидлеру самолеты. Теперь я использую свои полномочия, чтобы задержать их на неопределенный срок», — заявил он.

По данным Times, эти два самолета — реактивный Bombardier Global 6500 за $45 млн и Cessna Citation Latitude стоимостью $13 млн. Также арестовали частный вертолет, принадлежащий российской компании HeliCo Group LLC.

Кто такой Швидлер?

Евгений Швидлер — это бывший начальник и акционер сталелитейной компании Абрамовича Evraz. По данным правительства, его собственный капитал оценивается в 1,2 млрд. фунтов стерлингов ($1,5 млрд.).

Правительство Великобритании охарактеризовало Швидлера как «давнего делового партнера» Абрамовича. Он через свои акции в Evraz «участвовал в извлечении выгоды от правительства россии или в его поддержке».

Как пишет Forbes , Евгений Швидлер — не просто топ-менеджер Абрамовича, но и один из его давнейших друзей. Их партнерство началось еще в конце 80-х, когда оба недолго торговали игрушками через кооператив «Уют». В конце 90-х Швидлер был президентом компании «Сибнефть», заложившей основу богатства Абрамовича.

В настоящее время Швидлер возглавляет совет директоров Millhouse Capital. Он также владеет долей 12,6% в компании Highland Gold Mining.

Даже яхта Le Grand Bleu перешла Швидлеру от Абрамовича. Высота судна составляет 112 метров, это одна из самых больших частных яхт в мире.

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