В Турции нашли вторую суперъяхту Абрамовича — Finance.ua
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В Турции нашли вторую суперъяхту Абрамовича

Сегодня 17:23Фондовый рынок
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Суперъяхта Eclipse, связанная с российским миллиардером Романом Абрамовичем, во вторник пришвартовалась на турецком курорте Мармарис — днем ранее в Бодруме была найдена его яхта Solaris.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в порту.
Согласно данным Marine Traffic, Eclipse, одна из самых больших яхт в мире длиной 162,5 метра прибыла в Мармарис после круиза к юго-востоку от греческих островов Крит и Родос. Яхта ходит под флагом Бермудских островов.
Данные показали, что суперъяхта Solaris осталась пришвартована в Бодруме, примерно в 80 км от него, обогнув воды стран Евросоюза, где Абрамович с недавних пор находится под санкциями.
Отмечается, что никаких признаков, что Абрамович был на борту какого-то из судов, нет.
На яхте Eclipse есть две вертолетные площадки, девять палуб, плавательный бассейн и встроенные противоракетные средства защиты.
По материалам: Економічна Правда
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