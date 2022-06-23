Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции — Finance.ua
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Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции

Фондовый рынок
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Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции
Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции
Ведущие криптовалютные биржи по инициативе Государственного бюро расследований заблокировали аккаунты граждан россии, пытавшихся обходить санкции, примененные в отношении российской федерации международным сообществом.
Об этом сообщает ГБР.
«ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из российской федерации и республики беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций», — говорится в сообщении.
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Среди прочего, это совершалось и через украинские вебсайты. Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.
ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.
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«Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, которые указала украинская сторона», — отметили в ГБР.

Криптовалюты и мошенничество: три популярные схемы

По материалам:
Укрінформ
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