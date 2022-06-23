Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции — Finance.ua

Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции Сегодня 14:14 — Фондовый рынок

Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции

Ведущие криптовалютные биржи по инициативе Государственного бюро расследований заблокировали аккаунты граждан россии, пытавшихся обходить санкции, примененные в отношении российской федерации международным сообществом.

Об этом сообщает ГБР

«ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из российской федерации и республики беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций», — говорится в сообщении.

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Среди прочего, это совершалось и через украинские вебсайты. Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.

ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.

«Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, которые указала украинская сторона», — отметили в ГБР.

Укрінформ По материалам:

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