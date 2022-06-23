Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции — Finance.ua

Ведущие криптобиржи заблокировали аккаунты россиян, пытавшихся обходить санкции
Ведущие криптовалютные биржи по инициативе Государственного бюро расследований заблокировали аккаунты граждан россии, пытавшихся обходить санкции, примененные в отношении российской федерации международным сообществом.
Об этом сообщает ГБР.
«ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из российской федерации и республики беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций», — говорится в сообщении.
Среди прочего, это совершалось и через украинские вебсайты. Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины.
ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.
«Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, которые указала украинская сторона», — отметили в ГБР.
Криптовалюты и мошенничество: три популярные схемы
Поделиться новостью