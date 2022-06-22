На фоне падения курса Bitcoin количество владельцев криптовалют возросло — Finance.ua

На фоне падения курса Bitcoin количество владельцев криптовалют возросло

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На фоне падения курса Bitcoin количество владельцев криптовалют возросло

По оценкам аналитиков Glassnode , Bitcoin-инвесторы активизировались из-за падения цен — количество владельцев BTC выросло на 13 091 за последнюю неделю.

Glassnode сообщили, что 865 254 адреса владеют более чем 1 BTC (по состоянию на 21 июня). Также увеличилось и количество розничных инвесторов: сейчас более 3 миллионов пользователей приобрели от 0,1 до 1 BTC.

Впрочем, не все инвесторы настроены позитивно. За последнюю неделю адресов с балансом свыше 100 ВТС стало на 136 меньше — крупнейшие владельцы криптовалюты продали часть своих сбережений из-за чрезвычайной волатильности, в результате чего стоимость биткоина снизилась до $18 000.

Основатель Bitcoin-биржи BT. CX Кристиан Андре убежден, что турбулентность на крипторынке играет положительную роль, поскольку она ускоряет принятие цифровой валюты и увеличивает количество инвесторов. Похожую точку зрения имеет и миллионер Кевин О’Лири, считающий, что банкротство крупных компаний пойдет на пользу другим фирмам, поскольку они извлекут из этого уроки и смогут продолжить развивать свой бизнес.

Кстати, зарабатывать можно на криптовалюте. К примеру, платформа для автоматизированного стейкинга aStake позволяет пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

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