Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару — Finance.ua

Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару Сегодня 09:38 — Валюта

Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару

Зимбабвийский доллар (ZWL) за месяц вырос более чем на 40% к доллару США, пишет Bloomberg. Валюта восстановила почти половину своей стоимости по отношению к доллару США после падения на 90% в этом году, подсчитало агентство.

Доллар Зимбабве обогнал в росте валюту Сьерра-Леоне (рост на 13,3% в месяц), албанский лек (+9,5%), норвежскую (+4,8%) и исландскую (+4,4%) кроны. По данным агентства, на этой неделе валюта страны официально торговалась на уровне 4876 зимбабвийских долларов за доллар США.

Зимбабвийский доллар вернули в обращение в 2019 году. До этого в течение десяти лет в денежном обращении использовались иностранные банкноты, поскольку в 2009 году зимбабвийский доллар, стоимость которого упала практически до нуля, был изъят из обращения.

В последний год инфляция в Зимбабве превышала 70%, а процентные ставки были повышены до 200%, самого высокого уровня в мире. В феврале Резервный банк Зимбабве снизил ставку до 150% годовых.

В мае обменный курс доллара США на внебиржевом рынке взлетел до 10 тыс. зимбабвийских долларов за американский доллар.

В начале июня власти Зимбабве смягчили контроль над обменным курсом национальной валюты по отношению к доллару США, а также внесли изменения в налоговую систему. В результате на потребительском рынке произошел резкий рост цен. В июне инфляция страны ускорилась до 175,8% по сравнению с 86,5% в мае.

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Однако за последний месяц зимбабвийский доллар окреп к доллару США на 41,8%.

Сначала банки понесли убытки из-за резкого изменения курса, но сейчас они приспосабливаются к новой реальности более сильной внутренней валюты, рассказал президент Ассоциации банкиров Зимбабве Лоуренс Ньязема.

По его словам, ассоциация считает, что справедливая стоимость доллара США составляет около 5 тыс. зимбабвийских долларов.

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