Валюта стран BRICS: аналитики рассказали, создаст ли россия конкурента доллару — Finance.ua
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Валюта стран BRICS: аналитики рассказали, создаст ли россия конкурента доллару

Валюта
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На последней встрече стран BRICS обсуждался вопрос создания новой валюты, которая должна помочь странам избежать санкций и отказаться от доллара в своих внешнеэкономических расчетах.
На встрече стран BRICS в российской Казани в октябре этого года поднимались вопросы новой валюты, которая якобы смогла бы потеснить доллар на глобальном финансовом рынке. Однако аналитики сомневаются в реалистичности идеи новой валюты, пишет Фокус.
«Кроме россии, этот шаг никому не нужен. Бразилия и КНР имеют неплохие отношения с США, и им не нужны какие-либо изменения, равно как и ЮАР. Что касается Индии, то это вообще отдельная тема, поскольку они покупают российскую нефть с дисконтом, но не спешат выпускать выручку российских экспортеров в рупиях из страны. Действия таких „друзей россии“ привели к существенному искажению торгового баланса россии и, как следствие, к девальвации рубля», — рассуждает экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.
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По мнению аналитика Ивана Угляницы, идея создать новую валюту BRICS абсолютно нереалистична, а заявления об этом не имеют под собой какой-либо реальной основы, кроме политического пиара или пропаганды.
«Среди основных идей, кроме политических, это попытка найти какой-то механизм избегания санкций, их обхода, подстраховка себя от конфискации резервов или их заморозки. Уменьшение иной зависимости от западной финансовой и юридической системы через уменьшение расчетов в западной банковской системе, использования доллара для платежей. Также идея в том, чтобы через собственную валюту, рынок капитала, эмиссию и так далее влиять на другие страны, рынки», — отмечает эксперт.
Тем временем Дональд Трамп, который вскоре станет официальным президентом США, недавно резко высказался об идее создания новой валюты BRICS и пригрозил странам стопроцентными пошлинами. Трамп требует от стран прекратить попытки инициировать создание новой валюты, или США введут против таких стран стопроцентные пошлины на их экспорт.
По мнению Угляницы, поскольку реальной угрозы со стороны условного БРИКС создать такую ​​валюту не существует, то и угрозы Трампа по поводу несуществующей валюты — политический пиар. Однако, по мнению Виталия Шапрана, такое сообщение от Трампа — грамотный политический шаг.
«Трампу не нужна новая торговая война, но он хочет улучшить торговые условия для США. Поэтому он начал эксплуатировать фактор, который, кроме россии, никому не нужен. Такое его заявление — это прежде всего мощный удар по россии и позициям путина в БРИКС. Ни КПК, ни правительство Бразилии не будут бороться за призрачные идеи россии, чтобы подвергнуться риску пошлины в 100% от США. Здесь вероятность победы Трампа — 99%, а для нас это сигнал, что Трамп хорошо понимает геополитический базис ситуации на развивающихся рынках», — отметил Шапран в комментарии «Фокусу».
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По материалам:
Фокус
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