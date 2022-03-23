В Закарпатье национализируют 30 российских цистерн с газом — Finance.ua

В Закарпатье национализируют 30 российских цистерн с газом

Сегодня 08:25 — Казна и Политика

Бюро экономической безопасности инициировало национализацию российских 29 вагонов-цистерн по транспортировке горюче-смазочных материалов на 35 миллионов гривен, принадлежащих одному из предприятий рф.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

«По итогам проверок предприятий, занимающихся транспортировкой горюче-смазочных материалов в городе Мукачево Закарпатской области, сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий российской федерации», — говорится в сообщении.

Речь идет о 29 вагонах-цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1,16 млн долларов.

Еще два вагона, которыми по адресу одного из предприятий также доставлялись ГСМ из России, обнаружили в Ивано-Франковске.

«По подтверждению владельца, будет инициироваться вопрос принудительного изъятия», — отметило Бюро.

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