В Walmart уверены, что криптовалюты станут основой нового технологического прорыва — Finance.ua
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В Walmart уверены, что криптовалюты станут основой нового технологического прорыва

Финтех и Карты
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В Walmart уверены, что криптовалюты станут основой нового технологического прорыва
В Walmart уверены, что криптовалюты станут основой нового технологического прорыва
Технический директор американского розничного гиганта Walmart Суреш Кумар считает, что криптовалюты станут основой технологического прорыва в возможностях расчета за виртуальные и физические товары.
Топ-менеджер предположил, что в будущем большинство пользователей будет торговать цифровыми активами через метавселенную и в приложениях социальных сетей, поэтому криптовалюты смогут стать важным способом оплаты в таких случаях.
«Когда вы говорите о криптоиндустрии, всегда речь идет либо об открытии новых физических и виртуальных продуктов метавселенной, либо о платежах и смарт-контрактах», — объяснил технический директор Walmart.
Walmart собирается активно продвигать криптовалюты не только в виртуальном мире. В прошлом году американский гигант розничной торговли разместил более 200 криптоматов Coinstar в десятках своих магазинов в США. А недавно Walmart вошел в список крупнейших мировых компаний, использующих в своей работе и услугах блокчейн-технологии.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
noworries
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