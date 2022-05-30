В Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время — Finance.ua

В Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время

Сегодня 11:03 — Личные финансы

Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка.

Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.

Как сделать переадресацию пенсии, субсидии и соцвыплаты?

Имейте в виду, что услуга переадресации возможна только для клиентов, которые получали выплаты через Укрпочту.

Переадресовать можно не только пенсию, но и субсидию и соцвыплаты. Но на каждую выплату нужно оформить отдельную заявку:

перейдите на сайт Укрпочты и найдите Заявку на переадресацию;

выберите вид выплаты на которую хотите изменить адрес;

укажите личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серия и номер паспорта;

напишите адрес почтового отделения, где раньше получали деньги;

Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении.

Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.

Также осуществить переадресацию можно и по телефону. Стоит лишь позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат.

Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адреса доставки и номер телефона.

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