В Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время — Finance.ua
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В Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время

Сегодня 11:03Личные финансы
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Денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка.
Следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКПП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
Как сделать переадресацию пенсии, субсидии и соцвыплаты?
Имейте в виду, что услуга переадресации возможна только для клиентов, которые получали выплаты через Укрпочту.
Переадресовать можно не только пенсию, но и субсидию и соцвыплаты. Но на каждую выплату нужно оформить отдельную заявку:
  • перейдите на сайт Укрпочты и найдите Заявку на переадресацию;
  • выберите вид выплаты на которую хотите изменить адрес;
  • укажите личные и контактные данные — Ф.И.О, номер телефона, серия и номер паспорта;
  • напишите адрес почтового отделения, где раньше получали деньги;
Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении.
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Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно будет подождать.
Также осуществить переадресацию можно и по телефону. Стоит лишь позвонить в контакт-центр Укрпочты и указать новый адрес для доставки выплат.
Как и в случае с онлайн-заявлением, нужно указать персональные и паспортные данные получателя, старый и новый адреса доставки и номер телефона.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: На пенсии
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