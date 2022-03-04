В Украину доставят очередную партию оборудования Starlink — Finance.ua

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В Украину доставят очередную партию оборудования Starlink

Сегодня 22:11
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В Украину доставят очередную партию станций спутникового интернета Starlink с измененными параметрами для работы на фронте.
Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Ожидаем в ближайшее время новую партию Starlink, а пока Илон Маск отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя», — написал он.
По словам Федорова, инженеры компании также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал при движении транспортного средства.
«Все это поможет нашим героям быть на связи!» — подчеркнул вице-премьер.
По материалам: Економічна Правда
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