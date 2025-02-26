В Украине заработал совет оружейников — Finance.ua

В Украине заработал совет оружейников Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Украинский совет оружейников приступил к работе. Это платформа, которая консолидирует частную оборонную индустрию для эффективного взаимодействия с государственными структурами, военными и международными партнерами.

Об этом сообщила пресс-служба Рады.

В состав совета вошли: Лига оборонных предприятий Украины, Украинские роботизированные силы, Ассоциация производителей РЭБ/РЭР, Techosystem Defense, Оборонный Альянс Украины, Ассоциации производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий «АРМАДА», Инвестиционный фонд D3 Venture Capital.

Председателем правления Совета оружейников стал советник президента Украины по стратегическим вопросам, бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Исполнительный директор — Игорь Федирко, экс-заместитель директора «Укроборонсервиса» по гуманитарному разминированию, руководителя Государственного центра гуманитарного разминирования.

«Объединение производителей в единую адвокационную организацию — проверенная эффективная практика, применяемая во всем мире», — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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