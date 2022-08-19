В Украине запретили повышение тарифов на коммуналку: подписан мораторий — Finance.ua

В Украине запретили повышение тарифов на коммуналку: подписан мораторий Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его окончания в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Президент подписал закон об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения № 2479-IX и № 2481-IX по финансовому обеспечению мер, направленных на урегулирование отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения, принятый парламентом 29 июля 2022 года.

Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей. Президент Украины подписал важные законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона 2022/23 годов. Ведь этот отопительный сезон будет самым сложным за период независимости Украины. — пишет пресс-служба.

Согласно закону № 2479-IX, в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей. Это означает, что тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.

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При этом указанным законом определены гарантии для субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.

Предусматривается отсрочка погашения задолженности по договорам реструктуризации задолженности предприятиям ТКЭ и ВКГ, производственные мощности которых расположены на временно оккупированной территории, или производственные мощности которых были уничтожены или повреждены в результате обстрелов или находятся в зоне боевых действий.

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