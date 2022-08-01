В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать

Личные финансы
68
В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать
В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать
С 1 августа в Украине начало действовать важное нововведение в медицинской системе, нацеленное на решение глобальной проблемы повышения устойчивости к антибиотикам вследствие их неконтролируемого и нерационального употребления.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что переход на электронные рецепты будет проходить постепенно: до конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.

Что изменится

Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные, как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.
В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выдачу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Решение о том, когда он завершится, будет приниматься с учетом ситуации в стране.
Читайте также
Как получить рецепт? Чтобы получить рецепт на лекарства, необходимо обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в медицинском учреждении, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке.
Для этого пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрироваться в ней можно у врача.
Исключения составят медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.
Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.