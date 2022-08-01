В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать — Finance.ua

В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать Сегодня 17:22 — Личные финансы

В Украине вводятся электронные рецепты на антибиотики: что надо знать

С 1 августа в Украине начало действовать важное нововведение в медицинской системе, нацеленное на решение глобальной проблемы повышения устойчивости к антибиотикам вследствие их неконтролируемого и нерационального употребления.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что переход на электронные рецепты будет проходить постепенно: до конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.

Что изменится

Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные, как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.

В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выдачу рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту. Решение о том, когда он завершится, будет приниматься с учетом ситуации в стране.

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Как получить рецепт? Чтобы получить рецепт на лекарства, необходимо обратиться к своему семейному врачу или к любому другому в медицинском учреждении, получить электронный рецепт на действующее вещество и забрать лекарство в аптеке.

Для этого пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрироваться в ней можно у врача.

Исключения составят медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач сможет выписать на антибиотики бумажный рецепт.

Постепенно на всех территориях Украины начнет действовать только электронный рецепт.

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