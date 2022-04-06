Бесплатные онлайн-сервисы для консультаций с врачами во время военного положения — Finance.ua

Бесплатные онлайн-сервисы для консультаций с врачами во время военного положения

Сегодня 05:02 — Личные финансы

В Минцифры рассказали о сервисах, где украинцы, пострадавшие от войны, могут получить бесплатную медицинскую онлайн-консультацию врачей.

Делимся этим списком:

медицинский сервис Helsi. Здесь можно записаться к медикам всех специальностей. Квалификация всех врачей подтверждена в Министерстве здравоохранения. Для записи на консультацию не нужно иметь декларацию и направление от семейного врача, достаточно выбрать нужного специалиста и время консультации.



Doctor Online — Health Assistant. Получить консультацию семейного врача или узкопрофильного специалиста, заказать лекарства или расшифровать результаты лабораторных исследований онлайн можно на портале;

Viveo Cares Foundation — приложение, где врачи 24/7 предоставляют консультации украинцам, имеющим проблемы со здоровьем и проживающим в зоне боевых действий страны;



Likar.support — онлайн-сервис, где врачи-волонтеры окажут срочную медицинскую помощь онлайн;



teplo.app — приложение, которое поможет получить бесплатную консультацию психолога, если ваш запрос связан с войной.



Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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