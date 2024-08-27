В Украине введут принцип «воюй или работай», — Шмыгаль Сегодня 13:00

В Украине введут принцип «воюй или работай», — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства для сбора дополнительных средств на оборону, среди которых введение принципа «воюй или работай», который должен вывести рынок труда из тени.

Об этом заявил глава правительства в ходе панельной дискуссии в рамках форума «Украина 2024. Независимость», сообщает корреспондент Укринформа.

Что это значит

«Сейчас у нас критическая потребность собрать дополнительные средства именно на нашу защиту, на нашу обороноспособность. Это — сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 миллиардов гривен в этом году. Это то, что нам нужно, чтобы оплатить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того чтобы закупать соответствующее оборудование, для того, чтобы финансировать украинский оборонпром. Чтобы собрать эти средства, мы сосредотачиваемся на четырех шагах», — сказал он.

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По словам Шмыгаля, прежде всего речь идет об увеличении внутренних заимствований. Он отметил, что украинский рынок и банки готовы к этому. Глава правительства добавил, что состоялись переговоры с Национальным банком по увеличению внутренних заимствований, поэтому правительство видит в этом потенциал до конца года.

«Также вводим принцип „воюй или работай“, который предусматривает введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важные моменты для увеличения количества рабочих мест, повышения средних заработных плат в отраслях и для наполнения нашего бюджета», — сказал он.

В то же время правительство увеличит ставку налога на прибыль для банков. Кроме того, планируется расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для частных случаев.

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Укрінформ По материалам:

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