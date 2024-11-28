В Украине введут новые эконормы для автомобилей — Finance.ua

В Украине введут новые эконормы для автомобилей Сегодня 07:13 — Казна и Политика

С 1 января 2025 года украинский автомобильный рынок ожидает ряд изменений. Об этом напомнили в Институте исследований авторынка.

С первого дня 2025 года такие новые и подержанные транспортные средства как седельные тягачи, грузовые автомобили (всех групп), спецтехника (автокраны, строительная техника, эвакуаторы и т. п. ), автобусы, а также новые легковые автомобили, который подают на первую регистрацию, должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-6».

Напомним, что автомобили, отвечающие этим нормам на рынке, присутствуют ориентировочно с 2015 года. Соответственно, минимальный возраст перечисленных подержанных транспортных средств, если они из категории подержанных, уменьшится на 6 лет относительно действующего пока «Евро-5», что поднимает планку минимальной цены для них.

Эти изменения ее коснутся легковых автомобилей с пробегом — для них так и остается минимальным требованием соответствие «Евро-2» или аналогичному стандарту.

Сбор за первую регистрацию авто в следующем году не изменится. Ставка — 3, 4, или 5 процентов от оценочной стоимости автомобиля.

MMR По материалам:

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