В Украине введут новые эконормы для автомобилей — Finance.ua

В Украине введут новые эконормы для автомобилей
С 1 января 2025 года украинский автомобильный рынок ожидает ряд изменений. Об этом напомнили в Институте исследований авторынка.
С первого дня 2025 года такие новые и подержанные транспортные средства как седельные тягачи, грузовые автомобили (всех групп), спецтехника (автокраны, строительная техника, эвакуаторы
и т. п.), автобусы, а также новые легковые автомобили, который подают на первую регистрацию, должны соответствовать экологическому стандарту «Евро-6».
Напомним, что автомобили, отвечающие этим нормам на рынке, присутствуют ориентировочно с 2015 года. Соответственно, минимальный возраст перечисленных подержанных транспортных средств, если они из категории подержанных, уменьшится на 6 лет относительно действующего пока «Евро-5», что поднимает планку минимальной цены для них.
Эти изменения ее коснутся легковых автомобилей с пробегом — для них так и остается минимальным требованием соответствие «Евро-2» или аналогичному стандарту.
Сбор за первую регистрацию авто в следующем году не изменится. Ставка — 3, 4, или 5 процентов от оценочной стоимости автомобиля.
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