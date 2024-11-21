В Украине возросло производство крафтового пива — Finance.ua

В Украине возросло производство крафтового пива Сегодня 04:41 — Казна и Политика

В Украине возросло производство крафтового пива

За 2023 год производство крафтового пива выросло на 19%. Однако показатели еще не достигли довоенного уровня. Об этом сообщает newfood, пишет agronews.ua

Как отмечают аналитики компании Pro-Consulting, уровень конкуренции на рынке крафтового пива выше среднего, с высоким риском выхода новых игроков и сильной внутриотраслевой конкуренцией.

Основными каналами сбыта являются продажи в общепитах и ​​специализированные магазины. Также вследствие пандемийных ограничений в 2020−21 гг. достаточно развился канал сбыта через онлайн магазин производителя и специализированные онлайн магазины. Однако доля таких покупок онлайн остается незначительной.

Некоторые производители ограничиваются специализированными магазинами, однако у большинства из них — диверсифицированные каналы сбыта.

Отметим, что один из лидеров пивного рынка компания PJSC Carlsberg Ukraine весной этого года открыла локальную мини-пивоварню Klepka на территории музейно-культурного комплекса «Львиварня» во Львове, специализирующаяся на крафтовых сортах. В компании отмечают, что пивоварня окупает себя и получает положительные отзывы от клиентов.

Объемы производства пива в Украине выросли на 9% в 2023 году. А за 9 месяцев 2024 года — на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 110 млн дал.

Среди вызовов, с которыми приходится сталкиваться производителям в Украине: сокращение спроса, сокращение численности населения, постоянный рост цен, проблемы с электроэнергией и логистикой, дефицит персонала.

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agronews По материалам:

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