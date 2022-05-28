В Украине внесены изменения в использование платных номеров — Finance.ua

В Украине внесены изменения в использование платных номеров

Власти продолжают упрощать жизнь украинским автомобилистам. После того как изменили процедуру получения водительского удостоверения, вступило в силу постановление правительства о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина относительно теоретической и практической подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств.

В документе сказано, что с 24 июля платные номерные знаки можно ставить на все транспортные средства — будь то трактор или грузовик. Доныне их можно было ставить только на легковые автомобили.

Для проверки цены на номер можно заглянуть на сайт Главного сервисного центра МВД.

Самый дешевый знак будет стоить 4 800 грн. В этом случае буду совпадать первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья. То есть номера будут либо четными типа 1515 или зеркальными как 5115.

А вот знак из четырех цифр, три из которых одинаковы и расположены подряд, обойдется в 12 000 грн.

Самые дорогие комбинации будут стоить до 36 000 грн.

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