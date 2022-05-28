В Украине внесены изменения в использование платных номеров — Finance.ua
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В Украине внесены изменения в использование платных номеров

Сегодня 17:03Технологии&Авто
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Власти продолжают упрощать жизнь украинским автомобилистам. После того как изменили процедуру получения водительского удостоверения, вступило в силу постановление правительства о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина относительно теоретической и практической подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств.
В документе сказано, что с 24 июля платные номерные знаки можно ставить на все транспортные средства — будь то трактор или грузовик. Доныне их можно было ставить только на легковые автомобили.
Для проверки цены на номер можно заглянуть на сайт Главного сервисного центра МВД.
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Самый дешевый знак будет стоить 4 800 грн. В этом случае буду совпадать первая и третья, а также вторая и четвертая, или первая и четвертая, а также вторая и третья. То есть номера будут либо четными типа 1515 или зеркальными как 5115.
А вот знак из четырех цифр, три из которых одинаковы и расположены подряд, обойдется в 12 000 грн.
Самые дорогие комбинации будут стоить до 36 000 грн.

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По материалам: MMR
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