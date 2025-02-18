В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ

Казна и Политика
9
В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ
В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF; ожидается, что миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам встречи чиновников в Аль-Ула (Саудовская Аравия).
Отмечается, что во время рабочего визита в город министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Андрей Пышный встретились с директором-распорядительницей МВФ. Встреча состоялась на полях Конференции для развивающихся рынков.
Стороны обсудили состояние экономики и прогресс в выполнении условий по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
Читайте также
«Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над введением совместно определенных реформ. Мы успешно прошли уже шесть пересмотров программы и работаем над выполнением условий для седьмого пересмотра и, как результат, получения следующего транша в размере около 917,5 млн дол. США», — отметил Марченко.
За почти два года действия программы расширенного финансирования Украина успешно завершила уже шесть пересмотров — впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в госбюджет Украины около 9,8 млрд дол. США из предусмотренных программой на 2023 — 2027 годы 15,5 млрд дол. США.
В Минфине напомнили, что в 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд дол. США от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.