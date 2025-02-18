В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ — Finance.ua

В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ Сегодня 11:32 — Казна и Политика

В Украине в ближайшие дни начнет работу миссия МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили подготовку к седьмому пересмотру программы EFF; ожидается, что миссия МВФ начнется уже в ближайшие дни.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина по итогам встречи чиновников в Аль-Ула (Саудовская Аравия).

Отмечается, что во время рабочего визита в город министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Андрей Пышный встретились с директором-распорядительницей МВФ. Встреча состоялась на полях Конференции для развивающихся рынков.

Стороны обсудили состояние экономики и прогресс в выполнении условий по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Читайте также Устойчивость долга и реформы управления: в МВФ озвучили приоритеты следующей миссии в Украине

«Минфин совместно с командами Национального банка и МВФ продолжает работать над введением совместно определенных реформ. Мы успешно прошли уже шесть пересмотров программы и работаем над выполнением условий для седьмого пересмотра и, как результат, получения следующего транша в размере около 917,5 млн дол. США», — отметил Марченко.

За почти два года действия программы расширенного финансирования Украина успешно завершила уже шесть пересмотров — впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь в госбюджет Украины около 9,8 млрд дол. США из предусмотренных программой на 2023 — 2027 годы 15,5 млрд дол. США.

В Минфине напомнили, что в 2025 году планируется привлечь 2,7 млрд дол. США от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.