В Украине упали цены на подержанные автомобили: в чем причина — Finance.ua
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В Украине упали цены на подержанные автомобили: в чем причина

Технологии&Авто
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В последнее время в Украине наблюдается ощутимое снижение цен на подержанные авто — на данный момент они снизились в среднем на 15% и, вероятно, машины и далее будут дешеветь.
Почему так происходит, рассказал руководитель компании Auto Consulting Олег Омельницкий, сообщает «Апостроф».
Одной из причин обвала цен может быть большое предложение авто на продажу, ввезенных в Украину во время «нулевой растаможки» — речь идет о парке до 300 тысяч штук, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, многие украинцы продают собственные авто из-за отъезда в другую страну или из-за финансовой нестабильности.
По этой же причине украинцы не спешат покупать сейчас машины — так, в октябре на авторынке был зафиксирован очередной спад сделок — минус 8% в сегменте новой техники и почти 15% по б/у.
Кроме того, платежеспособность украинцев во время войны существенно снизилась — доходы снизились, а их рост не предвидится, в то время как из-за инфляции цены выросли.
В то же время, из-за тяжелой зимы людям приходится свои сбережения тратить на дрова, котлы и генераторы, вместо автомобиля.
Если же рассматривать автомобили, которые украинцы покупают — это преимущественно сегмент недорогих автомобилей до $3000. Так, по данным Института исследований авторынка, в июне эта категория составила 20,8%, то в сентябре уже больше 24%, а в октябре — 29,4%.
В сентябре расклады были следующие:
  • Daewoo Lanos за месяц упал в цене примерно на 2% с 2600 до 2550 долларов;
  • Skoda Octavia — на 1,5%, с 6700 до 6600 долларов;
  • BMW 3 серии — минус почти 5%, с 6300 до 6000 долларов;
  • BMW 5 серии — минус 4%, с 7400 до 7100 долларов;
  • ВАЗ 2109/21099 — минус 3,2%, с 1550 до 1500 долларов;
  • Ford Fiesta — минус 4,5%, с 6300 до 6020 долларов.
В октябре под «акции» попали еще несколько моделей:
  • Volkswagen Passat подешевел за месяц в среднем с 6900 до 6700 долларов;
  • Volkswagen Golf — с 5000 до 4900 долларов;
  • BMW 5-й серии — с 6800 до 6600 долларов;
  • BMW 3-й серии — с 5850 до 5700 долларов.
По мнению Олега Омельницкого, ценового дна рынок подержанных авто достигнет зимой, а уже весной может пойти рост. Впрочем, все будет зависеть от ситуации на фронте и в экономике.

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По материалам:
Апостроф
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