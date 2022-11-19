В Украине упали цены на подержанные автомобили: в чем причина — Finance.ua

В Украине упали цены на подержанные автомобили: в чем причина Сегодня 20:12 — Технологии&Авто

В последнее время в Украине наблюдается ощутимое снижение цен на подержанные авто — на данный момент они снизились в среднем на 15% и, вероятно, машины и далее будут дешеветь.

Почему так происходит, рассказал руководитель компании Auto Consulting Олег Омельницкий, сообщает «Апостроф»

Одной из причин обвала цен может быть большое предложение авто на продажу, ввезенных в Украину во время «нулевой растаможки» — речь идет о парке до 300 тысяч штук, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, многие украинцы продают собственные авто из-за отъезда в другую страну или из-за финансовой нестабильности.

По этой же причине украинцы не спешат покупать сейчас машины — так, в октябре на авторынке был зафиксирован очередной спад сделок — минус 8% в сегменте новой техники и почти 15% по б/у.

Кроме того, платежеспособность украинцев во время войны существенно снизилась — доходы снизились, а их рост не предвидится, в то время как из-за инфляции цены выросли.

В то же время, из-за тяжелой зимы людям приходится свои сбережения тратить на дрова, котлы и генераторы, вместо автомобиля.

Если же рассматривать автомобили, которые украинцы покупают — это преимущественно сегмент недорогих автомобилей до $3000. Так, по данным Института исследований авторынка, в июне эта категория составила 20,8%, то в сентябре уже больше 24%, а в октябре — 29,4%.

В сентябре расклады были следующие:

Daewoo Lanos за месяц упал в цене примерно на 2% с 2600 до 2550 долларов;

Skoda Octavia — на 1,5%, с 6700 до 6600 долларов;

BMW 3 серии — минус почти 5%, с 6300 до 6000 долларов;

BMW 5 серии — минус 4%, с 7400 до 7100 долларов;

ВАЗ 2109/21099 — минус 3,2%, с 1550 до 1500 долларов;

Ford Fiesta — минус 4,5%, с 6300 до 6020 долларов.

В октябре под «акции» попали еще несколько моделей:

Volkswagen Passat подешевел за месяц в среднем с 6900 до 6700 долларов;

Volkswagen Golf — с 5000 до 4900 долларов;

BMW 5-й серии — с 6800 до 6600 долларов;

BMW 3-й серии — с 5850 до 5700 долларов.

По мнению Олега Омельницкого, ценового дна рынок подержанных авто достигнет зимой, а уже весной может пойти рост. Впрочем, все будет зависеть от ситуации на фронте и в экономике.

Апостроф По материалам:

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