В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы — Finance.ua

В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы Сегодня 07:13 — Технологии&Авто

В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы, Фото: freepik

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнило 236 новых и б/у автобусов и микроавтобусов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По сравнению с сентябрем текущего года рынок снизился почти на 5%.

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Доля новой техники в этом объеме составила 57%, в прошлом году была 52%.

В октябре среди новых автотранспортных средств чаще всего впервые регистрировали Etalon (33 единицы), Ataman (30 единиц) и ZAZ (28 единиц).

Среди б/у автобусов больше всего зарегистрировано:

Mercedes-Benz — 31 единица;

Van Hool — 10 единиц;

Renault — 8 единиц.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 1651 автобус (-27% к аналогичному периоду 2023 г.). Из них: новых — 938 ед. (-31%); б/у — 713 ед. (-19%).

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