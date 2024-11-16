В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы — Finance.ua

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В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы

Технологии&Авто
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В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы
В Украине упал спрос на автобусы и микроавтобусы, Фото: freepik
В октябре 2024 года украинский автопарк пополнило 236 новых и б/у автобусов и микроавтобусов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По сравнению с сентябрем текущего года рынок снизился почти на 5%.
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Доля новой техники в этом объеме составила 57%, в прошлом году была 52%.
В октябре среди новых автотранспортных средств чаще всего впервые регистрировали Etalon (33 единицы), Ataman (30 единиц) и ZAZ (28 единиц).
Среди б/у автобусов больше всего зарегистрировано:
  • Mercedes-Benz — 31 единица;
  • Van Hool — 10 единиц;
  • Renault — 8 единиц.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнил 1651 автобус (-27% к аналогичному периоду 2023 г.). Из них: новых — 938 ед. (-31%); б/у — 713 ед. (-19%).

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По материалам:
Finance.ua
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