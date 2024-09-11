Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов — Finance.ua

Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов
В Украине закупили 219 школьных автобусов для безопасной перевозки учащихся по государственной программе «Школьный автобус». Их общая стоимость — 760 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Даже в условиях войны Правительство выделило 1,2 млрд грн для закупки школьных автобусов украинского производства. Благодаря этому у предприятия будут заказы, у людей — работа, а у детей — безопасный и комфортный транспорт», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В этом году планируется приобрести около 500 автобусов. Часть стоимости покроет софинансирование местных бюджетов.
К программе закупок уже присоединились тринадцать областей:
- Киевская область — закупила 41 автобус;
- Днепропетровская — 34;
- Винницкая — 30;
- Николаевская — 25;
- Харьковская — 21;
- Житомирская — 16;
- Львовская — 14;
- Черкасская — 11;
- Хмельницкая — 9;
- Волынская — 8;
- Сумская — 7,
- Кировоградская — 2,
- Одесская — 1.
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