Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов — Finance.ua

Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов Сегодня 08:27 — Казна и Политика

В Украине закупили 219 школьных автобусов для безопасной перевозки учащихся по государственной программе «Школьный автобус». Их общая стоимость — 760 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

«Даже в условиях войны Правительство выделило 1,2 млрд грн для закупки школьных автобусов украинского производства. Благодаря этому у предприятия будут заказы, у людей — работа, а у детей — безопасный и комфортный транспорт», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В этом году планируется приобрести около 500 автобусов. Часть стоимости покроет софинансирование местных бюджетов.

К программе закупок уже присоединились тринадцать областей:

Киевская область — закупила 41 автобус;

Днепропетровская — 34;

Винницкая — 30;

Николаевская — 25;

Харьковская — 21;

Житомирская — 16;

Львовская — 14;

Черкасская — 11;

Хмельницкая — 9;

Волынская — 8;

Сумская — 7,

Кировоградская — 2,

Одесская — 1.

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