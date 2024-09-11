Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов — Finance.ua
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Минэкономики рассказало о закупках школьных автобусов

Казна и Политика
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В Украине закупили 219 школьных автобусов для безопасной перевозки учащихся по государственной программе «Школьный автобус». Их общая стоимость — 760 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
«Даже в условиях войны Правительство выделило 1,2 млрд грн для закупки школьных автобусов украинского производства. Благодаря этому у предприятия будут заказы, у людей — работа, а у детей — безопасный и комфортный транспорт», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В этом году планируется приобрести около 500 автобусов. Часть стоимости покроет софинансирование местных бюджетов.
К программе закупок уже присоединились тринадцать областей:
  • Киевская область — закупила 41 автобус;
  • Днепропетровская — 34;
  • Винницкая — 30;
  • Николаевская — 25;
  • Харьковская — 21;
  • Житомирская — 16;
  • Львовская — 14;
  • Черкасская — 11;
  • Хмельницкая — 9;
  • Волынская — 8;
  • Сумская — 7,
  • Кировоградская — 2,
  • Одесская — 1.
По материалам:
Finance.ua
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