В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк

Казна и Политика
43
В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк
В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк, Фото: Мінекономіки
В городе Нововолынск (Волынская область) открыли индустриальный парк NOVO. Он находится в 20 минутах езды от Польши, что делает его резидентов автоматически экспортно-ориентированными.
Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин, передает пресс-служба министерства.
«Индустриальные парки должны стать реперными точками роста украинской экономики. Именно они сегодня являются одним из важных механизмов, которые способствуют улучшению инвестиционной привлекательности регионов и могут стимулировать их экономическое развитие», — отметил Кудин.
Читайте также
По его словам, в правительстве возлагают большие надежды на модель развития украинской экспортно-ориентированной промышленности в ближайшие годы.
Нововолынский индустриальный парк NOVO занимает территорию площадью 20 гектаров и к нему подведены все коммуникации: вода, газ, электроэнергия. Также ИП выходит фасадом на новую трассу Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква в направлении Львова.
Уже есть предварительные договоренности об обязательстве войти в индустриальный парк с предприятиями из сферы переработки рыбы, производства пищевой продукции и логистики.
Место для вашей рекламы
По предварительным оценкам, с учетом льгот срок окупаемости инвестиций в предприятие на территории индустриального парка NOVO может составить 4-5 лет в зависимости от типа бизнеса.
Как сообщалось, Верховная Рада в мае текущего года одобрила два закона, которые предоставляют налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков. В частности, для резидентов ИП предусмотрены экономические стимулы: освобождение от импортного НДС и пошлины при импорте нового оборудования; от налога на прибыль на 10 лет в случае ведения деятельности в пределах индустриального парка, а также льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю от местных властей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.