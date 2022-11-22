В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк — Finance.ua

В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк Сегодня 09:29 — Казна и Политика

В Украине у границы с Польшей открыли новый индустриальный парк, Фото: Мінекономіки

В городе Нововолынск (Волынская область) открыли индустриальный парк NOVO. Он находится в 20 минутах езды от Польши, что делает его резидентов автоматически экспортно-ориентированными.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин, передает пресс-служба министерства.

«Индустриальные парки должны стать реперными точками роста украинской экономики. Именно они сегодня являются одним из важных механизмов, которые способствуют улучшению инвестиционной привлекательности регионов и могут стимулировать их экономическое развитие», — отметил Кудин.

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По его словам, в правительстве возлагают большие надежды на модель развития украинской экспортно-ориентированной промышленности в ближайшие годы.

Нововолынский индустриальный парк NOVO занимает территорию площадью 20 гектаров и к нему подведены все коммуникации: вода, газ, электроэнергия. Также ИП выходит фасадом на новую трассу Р-15 Ковель-Владимир-Волынский-Червоноград-Жовква в направлении Львова.

Уже есть предварительные договоренности об обязательстве войти в индустриальный парк с предприятиями из сферы переработки рыбы, производства пищевой продукции и логистики.

По предварительным оценкам, с учетом льгот срок окупаемости инвестиций в предприятие на территории индустриального парка NOVO может составить 4-5 лет в зависимости от типа бизнеса.

Как сообщалось, Верховная Рада в мае текущего года одобрила два закона, которые предоставляют налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков. В частности, для резидентов ИП предусмотрены экономические стимулы: освобождение от импортного НДС и пошлины при импорте нового оборудования; от налога на прибыль на 10 лет в случае ведения деятельности в пределах индустриального парка, а также льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю от местных властей.

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Укрінформ По материалам:

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