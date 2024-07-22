В Украине сократят количество налоговиков и увеличат им оклады — Finance.ua

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В Украине сократят количество налоговиков и увеличат им оклады

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В Украине сократят количество налоговиков и увеличат им оклады
В Украине сократят количество налоговиков и увеличат им оклады
Кабинет министров принял постановление, которым сократил предельную численность работников органов Государственной налоговой службы почти на 3,3 тысячи человек, в то же время должностные оклады будут увеличены.
Постановление постановление КМУ от 18 июля 2024 г. № 832 обнародовано на Правительственном портале.
Так, согласно принятым изменениям, предельная штатная численность территориальных органов ГНС сокращена с 22 572 до 19 281. В то же время численность работников центрального аппарата увеличена на 206 человек — с 1 629 до 1 835.
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Этим же постановлением правительство внесло изменения в схему должностных окладов государственных служащих налоговых органов, увеличив коэффициенты соотношения к прожиточному минимуму (используются для расчета размера окладов) вдвое.
В частности, у главы ГНС коэффициент увеличен с 15,9 до 31,8, у первого заместителя — с 15,1 до 32,2, у заместителей главы — с 14,3 до 28,6. У инспекторов коэффициент возрастет с 3,6 до 7,2.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января уровень прожиточного минимума для определения должностных окладов работников налоговых органов составляет 2102 грн.
  • Для обеспечения финансирования изменений в бюджете предусмотрено перераспределение расходов в сумме 1 338 296,8 тыс. грн (в том числе на оплату труда — 1 111 325,1 тыс. грн).
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По материалам:
Укрінформ
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