Гетманцев объяснил причины двойного увеличения окладов украинским налоговикам — Finance.ua
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Гетманцев объяснил причины двойного увеличения окладов украинским налоговикам

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Гетманцев объяснил причины двойного увеличения окладов украинским налоговикам
Гетманцев объяснил причины двойного увеличения окладов украинским налоговикам
В четверг, 18 июля, Кабинет министров принял решение увеличить оклады работникам Государственной налоговой службы. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Своим решением правительство постановило увеличить оклад главы ГНС с 15,9 прожиточного минимума, который составляет 2102 грн, до 31,8 прожиточного минимума. В гривнах рост составит с 33 422 грн до 66 843 грн.
Оклад первого заместителя главы ГНС вырос с 31 740 грн до 63 480 грн; оклад директора департамента — с 19 759 грн до 39 517 грн; оклад заместителя директора департамента — с 15 765 грн до 31 530 грн; оклад начальника управления (в составе департамента) — с 14 924 грн до 29 848 грн; оклад главного государственного инспектора — с 10 300 грн до 20 600 грн.
Как отмечают в издании, «оклад» — это лишь часть заработной платы государственных служащих. Кроме него, в структуре зарплат должностных лиц существуют различные надбавки, в частности, за стаж или выслугу лет и другие виды платежей.
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В то же время правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу. Но поскольку 4191 должность в службе были вакантны, фактически Кабмин уменьшил количество незанятых рабочих мест в структуре ГНС.
Как пояснил глава комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, Кабмин принял решение о сокращении численности налоговиков на 15%, то есть на 3,3 тыс.
«Это удалось сделать благодаря диджитализации и введению риск-ориентированного подхода налогового контроля в управлении налоговыми органами», — написал нардеп, добавив, что за счет полученной экономии увеличится размер должностных окладов налоговиков.
Он отметил, что это абсолютно верное решение, которое «нельзя не поддержать».
Нардеп обратился к налоговикам, отметив, что в обмен на повышение зарплат общество ожидает от них честного, добросовестного и профессионального исполнения обязанностей.
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По материалам:
Фокус
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